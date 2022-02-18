Украина ожидает в ближайшее время пересмотра программы МВФ для получения транша на $700 млн – Марченко

МВФ – "ориентир и качественный показатель" для партнеров Украины, подчеркивают в Минфине Фото: ЕРА

"Хотел бы подчеркнуть важный аспект. Безоговорочным условием для эффективного сотрудничества с другими странами и международными организациями является действующая программа с Международным валютным фондом. Именно МВФ – ориентир и качественный показатель для наших партнеров", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что власти страны делают все возможное, чтобы выполнить условия программы.

"Реализация обязательств ускоряет очередной пересмотр программы и миссии МВФ, что, надеемся, произойдет в ближайшее время. По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе – $700 млн, сроки программы завершаются в июне 2022 года, и по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительных $1,5 млрд", – сказал министр.

Он уверен, что льготное финансирование от МВФ, Всемирного банка, стран-партнеров будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и восстановлению доверия инвесторов.