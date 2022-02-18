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Украина ожидает в ближайшее время пересмотра программы МВФ для получения транша на $700 млн – Марченко

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МВФ "ориентир и качественный показатель" для партнеров Украины, подчеркивают в Минфине
МВФ – "ориентир и качественный показатель" для партнеров Украины, подчеркивают в Минфине
Фото: ЕРА

Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы stand-by может выделить Украине транш на $700 млн. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил 17 февраля во время выступления в Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хотел бы подчеркнуть важный аспект. Безоговорочным условием для эффективного сотрудничества с другими странами и международными организациями является действующая программа с Международным валютным фондом. Именно МВФ – ориентир и качественный показатель для наших партнеров", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что власти страны делают все возможное, чтобы выполнить условия программы. 

"Реализация обязательств ускоряет очередной пересмотр программы и миссии МВФ, что, надеемся, произойдет в ближайшее время. По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе – $700 млн, сроки программы завершаются в июне 2022 года, и по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительных $1,5 млрд", – сказал министр. 

Он уверен, что льготное финансирование от МВФ, Всемирного банка, стран-партнеров будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и восстановлению доверия инвесторов.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но это не произошло. 

18 октября 2021 года миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалентна $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

Второй транш по программе stand-by поступил на счета правительства Украины 24 ноября 2021 года.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Bloomberg, которое вышло 10 декабря, анонсировал начало переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества в 2022 году.

Пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ ожидается в феврале, говорил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: МВФ, Министерство финансов, миссия, транш, финансы, финансирование, Сергей Марченко, сотрудничество, Минфин
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