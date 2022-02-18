Украина ожидает первый транш макрофинансовой помощи ЕС в €600 млн этой весной – министр финансов

"Первый транш такой помощи будет составлять €600 млн и является безусловным. Мы надеемся получить эти средства в конце марта – начале апреля этого года. Второй транш Украина получит после утверждения сторонами краткосрочных мер относительно введения структурных реформ, над которыми сейчас совместно работают команды Еврокомиссии и Министерства финансов", – сказал министр.

Выделение макрофинансовой помощи от Евросоюза с целью поддержать Украину в условиях российской агрессии Марченко назвал "беспрецедентно быстрым". " Минфин также ведет переговоры с правительством Японии относительно формирования механизма привлечения японского агентства международного сотрудничества JICA к новой "зеленой" программе со Всемирным банком по займу политики развития, так называемому green DPL", – добавил Сергей Марченко. Он пояснил, что обсуждается возможность привлечения от $500 млн от ВБ и до $300 млн от японского правительства. Кроме того, США предоставят Украине гарантию для выпуска еврооблигаций на $1 млрд, Канада решила увеличить помощь до $400 млн, Франция предоставит Украине €200 млн кредита и финансовые гарантии на €1 млрд, о готовности помочь заявили и другие страны, напомнил Марченко.