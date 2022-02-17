Верховная Рада ратифицировала соглашение Украины и Евросоюза об "открытом небе"

Против ратификации никто в Раде не голосовал Фото: Верховна Рада України / Facebook

Законопроект №0144 о ратификации поддержали 311 народных депутатов.

Против ратификации ни один нардеп не голосовал. Воздержались 18 парламентариев.

Рада рассматривала законопроект по сокращенной процедуре.

Соглашение об открытом небе подписали осенью 2021 года в Киеве на саммите Украина – ЕС премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и посол председательствовавшей на тот момент в ЕС Словении в Украине Томаж Менцин.

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Результатом должно стать снижение цен на авиабилеты, отмечала "Европейская правда".