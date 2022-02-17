Верховная Рада ратифицировала соглашение Украины и Евросоюза об "открытом небе"

Законопроект №0144 о ратификации поддержали 311 народных депутатов.
Против ратификации ни один нардеп не голосовал. Воздержались 18 парламентариев.
Рада рассматривала законопроект по сокращенной процедуре.
Соглашение об открытом небе подписали осенью 2021 года в Киеве на саммите Украина – ЕС премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и посол председательствовавшей на тот момент в ЕС Словении в Украине Томаж Менцин.
Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Результатом должно стать снижение цен на авиабилеты, отмечала "Европейская правда".
Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией. – "ГОРДОН"). После выхода Британии из ЕС проблема перестала быть актуальной.
28 июня Совет ЕС одобрил подписание трех соседских соглашений в сфере авиации – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром.