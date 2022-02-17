Британский парламентарий в Раде: Российский авантюризм нас пугает, но поднялись все демократические силы

"Наш мир проходит сейчас через сложный период. Российский авантюризм нас пугает, но все демократические силы поднялись против этого. Это нас объединяет", – сказал он.
Британский политик подчеркнул, что "никогда мир не выглядел таким слабым".
"Мы хотим выразить нашу абсолютную поддержку в такие времена испытаний. Против вас стоит авторитарный режим, мощный режим, который не может согласиться с тем направлением, который вы избрали для своей страны. Вместо этого они пытаются навязать свою модель автократии", – заявил Элвуд.
По его словам, Украина "стоит на нулевой позиции битвы между авторитаризмом и демократией", и похвалил украинцев как "восставшую" против этого нацию.
"Британское правительство стоит вместе с вами в учениях, в помощи, и я надеюсь, это будет продолжаться. Я верю, что Запад может делать намного больше", – считает Элвуд.
В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину.
18 января 2022 года в Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
С 11 февраля ряд стран, в том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.