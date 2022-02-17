Британский парламентарий в Раде: Российский авантюризм нас пугает, но поднялись все демократические силы

"Наш мир проходит сейчас через сложный период. Российский авантюризм нас пугает, но все демократические силы поднялись против этого. Это нас объединяет", – сказал он.

Британский политик подчеркнул, что "никогда мир не выглядел таким слабым".

"Мы хотим выразить нашу абсолютную поддержку в такие времена испытаний. Против вас стоит авторитарный режим, мощный режим, который не может согласиться с тем направлением, который вы избрали для своей страны. Вместо этого они пытаются навязать свою модель автократии", – заявил Элвуд.

По его словам, Украина "стоит на нулевой позиции битвы между авторитаризмом и демократией", и похвалил украинцев как "восставшую" против этого нацию.

"Британское правительство стоит вместе с вами в учениях, в помощи, и я надеюсь, это будет продолжаться. Я верю, что Запад может делать намного больше", – считает Элвуд.