Квин о военной угрозе Украине со стороны России: Это как жить с приставленным пистолетом к голове

"Если Россия решит предпринять агрессивные шаги в отношении Украины, конечно, ситуация может значительно ухудшиться. Однако мы надеемся, что этого не произойдет. Это несправедливо держать украинцев в таком напряжении. Это как жить с приставленным пистолетом к голове! Это несправедливо и неоправданно", – сказала она.
Американский дипломат выразила надежду, что "Россия в ближайшее время прибегнет к деэскалации".
"Конечно, наша главная цель в том, чтобы убедить президента [РФ Владимира] Путина избрать дипломатический путь, а не путь агрессии. Мы и наши партнеры и союзники делаем все, что в наших силах, чтобы побудить президента Путина выбрать путь дипломатии, однако мы встревожены накоплением войск на границе и очень агрессивной риторикой России и тем, что президент Путин может решить прибегнуть к агрессивным действиям в любой момент. Конечно, мы надеемся, что Россия выберет путь дипломатии", – объяснила Квин.
На вопрос "Радіо Свобода", как она оценивает поведение украинцев в такой напряженной ситуации, Квин ответила, что "удивлена тем, насколько украинцы спокойно и насколько последовательно готовятся, насколько они отважны".
"Я вчера в новостях увидела историю 70-летней женщины, решившей тренироваться и присоединиться к территориальной обороне. Поэтому считаю, что украинцы очень патриотичные и смелые", – заявила дипломат.
В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину.
18 января 2022 года в Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
С 11 февраля ряд стран, в том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.