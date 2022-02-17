Квин о военной угрозе Украине со стороны России: Это как жить с приставленным пистолетом к голове

Квин надеется, что Россия в ближайшее время пойдет на деэскалацию Фото: 24tv.ua

"Если Россия решит предпринять агрессивные шаги в отношении Украины, конечно, ситуация может значительно ухудшиться. Однако мы надеемся, что этого не произойдет. Это несправедливо держать украинцев в таком напряжении. Это как жить с приставленным пистолетом к голове! Это несправедливо и неоправданно", – сказала она.

Американский дипломат выразила надежду, что "Россия в ближайшее время прибегнет к деэскалации".

"Конечно, наша главная цель в том, чтобы убедить президента [РФ Владимира] Путина избрать дипломатический путь, а не путь агрессии. Мы и наши партнеры и союзники делаем все, что в наших силах, чтобы побудить президента Путина выбрать путь дипломатии, однако мы встревожены накоплением войск на границе и очень агрессивной риторикой России и тем, что президент Путин может решить прибегнуть к агрессивным действиям в любой момент. Конечно, мы надеемся, что Россия выберет путь дипломатии", – объяснила Квин.

На вопрос "Радіо Свобода", как она оценивает поведение украинцев в такой напряженной ситуации, Квин ответила, что "удивлена тем, насколько украинцы спокойно и насколько последовательно готовятся, насколько они отважны".

"Я вчера в новостях увидела историю 70-летней женщины, решившей тренироваться и присоединиться к территориальной обороне. Поэтому считаю, что украинцы очень патриотичные и смелые", – заявила дипломат.