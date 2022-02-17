"Вместе сильнее". Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины

"Ценю поддержку Великобритании и благодарю Бориса Джонсона за единство с Украиной. Для нас это очень важно, особенно сейчас. Объединяем усилия для сохранения мира", – написал глава Украинского государства.
Свой твит Зеленский сопроводил хэштегом #StrongerTogether ("Вместе сильнее").
Ціную підтримку Великої Британії й дякую @BorisJohnson за єдність з ! Для нас це дуже важливо, особливо зараз! Об'єднуємо зусилля для збереження миру! #StrongerTogether— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022
15 февраля Джонсон заявлял, что Великобритания в случае вторжения России в Украину может "оголить" российские владения, недвижимость или компании", будь они в Лондоне или где-либо еще. По словам британского премьера, это может быть "очень жесткий" санкционный пакет.
Джонсон 1 февраля посетил Украину, это был его первый визит в Киев с момента вступления в должность главы британского правительства. Он посещал страну в 2016-м, когда возглавлял МИД Великобритании.
Во время встречи Джонсон и Зеленский обсудили наращивание российских войск у границ Украины, а позже выпустили совместное заявление. В нем политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.
Кроме того, Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".
В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину.
18 января 2022 года в Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
С 11 февраля ряд стран, в том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.