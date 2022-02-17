"Вместе сильнее". Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины

"Ценю поддержку Великобритании и благодарю Бориса Джонсона за единство с Украиной. Для нас это очень важно, особенно сейчас. Объединяем усилия для сохранения мира", – написал глава Украинского государства.

Свой твит Зеленский сопроводил хэштегом #StrongerTogether ("Вместе сильнее").

Ціную підтримку Великої Британії й дякую @BorisJohnson за єдність з ! Для нас це дуже важливо, особливо зараз! Об'єднуємо зусилля для збереження миру! #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

15 февраля Джонсон заявлял, что Великобритания в случае вторжения России в Украину может "оголить" российские владения, недвижимость или компании", будь они в Лондоне или где-либо еще. По словам британского премьера, это может быть "очень жесткий" санкционный пакет.

Джонсон 1 февраля посетил Украину, это был его первый визит в Киев с момента вступления в должность главы британского правительства. Он посещал страну в 2016-м, когда возглавлял МИД Великобритании.

Во время встречи Джонсон и Зеленский обсудили наращивание российских войск у границ Украины, а позже выпустили совместное заявление. В нем политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Кроме того, Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".