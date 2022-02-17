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Первая медаль для Украины на Олимпиаде, Паш не едет на "Евровидение", в Украине прошел День единения. Главное за день

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Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде 2022
Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде 2022
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 16 февраля.

День единения

16 февраля, в День единения, президент Украины Владимир Зеленский запустил в социальных сетях челлендж, участники которого публикуют фото или видео с флагом Украины. В постах они ставят хештег #UAразом. К флешмобу присоединились Зеленский с первой леди Еленой, а также полиция, Кабмин, облгосадминистрации. Публикации с хештегом в соцсетях постили артисты, спортсмены, политики и другие.

Также в этот день на ведущих общенациональных и региональных телеканалах прошел Марафон единения #UAразом.

Кроме этого, солидарность с Украиной выразили ряд иностранных политиков

16 февраля ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального нового вторжения России в Украину. 

Медаль на Олимпиаде

Украинский спортсмен Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в суперфинале соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх 2022.

Эта награда  стала первой для Украины на Олимпийских играх 2022.

Паш не едет на "Евровидение"

Победительница украинского нацотбора на "Евровидение 2022", певица Алина Паш 16 февраля заявила, что снимает свою кандидатуру с участия в конкурсе.

Перед этим певица сообщила, что получила ответ от Госпогранслужбы о пересечении ею админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. Выяснилось, что такая информация в базе ГПСУ хранится пять лет и выдать такую справку ведомство не может. 

Общественное прекратило участие Паш в конкурсе. Нового представителя от Украины выберут на внеочередном заседании оргкомитета.

Журналиста Есипенко приговорили к шести годам колонии

В оккупированном Россией Крыму украинского журналиста, фрилансера проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии" Владислава Есипенко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 110 тыс. руб. (41,2 тыс. грн). Его обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств.

Европарламент одобрил помощь для Украины

Европейский парламент 16 февраля одобрил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Она будет выплачена двумя частями. Первый транш – половина кредита – будет выплачен немедленно при соблюдении определенных условий.

Решение должен утвердить Европейский совет, затем оно вступит в силу.

Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года. Документом Зеленский расширил санкции против главреда "Страны" Игоря Гужвы и пророссийского блогера Анатолия Шария.

Назначен новый глава ГСЧС

Кабинет Министров Украины на заседании 16 февраля принял ряд кадровых решений, в том числе назначил нового главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Им стал Сергей Крук, который с ноября прошлого года был врио главы ведомства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Евровидение, санкции, Олимпиада 2022, ГСЧС, Европарламент, Игорь Гужва, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, медали, Александр Абраменко, Алина Паш, Владислав Есипенко, Евровидение 2022, Сергей Крук
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