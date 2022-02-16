Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде в Пекине

В суперфинале Абраменко набрал 116,5 балла. Этот результат позволил ему занять второе место.

Чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, прыжок которого судьи оценили в 129 баллов. Бронза – у россиянина Ильи Бурова (114,93 балла).

Еще один украинец – Александр Окипнюк – не смог пробиться в суперфинал.

Серебряная медаль Абраменко стала первой для Украины на Олимпийских играх 2022.