Олимпиада 2022. Украинская биатлонистка Джима – восьмая в спринтерской гонке

Украинка допустила один промах на огневых рубежах, финишировав с отставанием от лидера в 1.07,5 минуты.
На данный момент результат Джимы – лучший среди украинских биатлонистов на Играх в Пекине.
Еще две представительницы Украины расположились на 24-м и 40-м месте соответственно. Это Анастасия Меркушина с одним промахом (+1.47,3) и Ирина Петренко с двумя незакрытыми мишенями (+2.27,4).
Золотую медаль завоевала Марта Рейселанд-Олсбю из Норвегии, которая преодолела дистанцию за 20.44,3 минуты.
"Серебро" у шведки Эльвиры Эберг (+30,9 секунд), "бронза" у Доротеи Вирер из Италии (+37,2).
Все медалистки не допустили ни одного промаха.
На Олимпиаде в Пекине украинские спортсмены пока не добыли ни одной медали.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.
21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.
Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.
28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.