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Олимпиада 2022. Украинская биатлонистка Джима – восьмая в спринтерской гонке

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На данный момент результат Джимы лучший среди украинских биатлонистов на Играх в Пекине
На данный момент результат Джимы – лучший среди украинских биатлонистов на Играх в Пекине
Фото: ЕРА

Украинская биатлонистка Юлия Джима 11 февраля заняла восьмое место в спринтерской гонке на Олимпиаде 2022 в Пекине, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

Украинка допустила один промах на огневых рубежах, финишировав с отставанием от лидера в 1.07,5 минуты.

На данный момент результат Джимы – лучший среди украинских биатлонистов на Играх в Пекине.

Еще две представительницы Украины расположились на 24-м и 40-м месте соответственно. Это Анастасия Меркушина с одним промахом (+1.47,3) и Ирина Петренко с двумя незакрытыми мишенями (+2.27,4).

Золотую медаль завоевала Марта Рейселанд-Олсбю из Норвегии, которая преодолела дистанцию за 20.44,3 минуты.

"Серебро" у шведки Эльвиры Эберг (+30,9 секунд), "бронза" у Доротеи Вирер из Италии (+37,2).

Все медалистки не допустили ни одного промаха.

На Олимпиаде в Пекине украинские спортсмены пока не добыли ни одной медали.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Теги: Украина, биатлон, Олимпиада 2022, Пекин, Олимпиада, Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Олимпийские игры, Ирина Петренко
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