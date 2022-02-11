Олимпиада 2022. Украинская биатлонистка Джима – восьмая в спринтерской гонке

На данный момент результат Джимы – лучший среди украинских биатлонистов на Играх в Пекине Фото: ЕРА

Украинка допустила один промах на огневых рубежах, финишировав с отставанием от лидера в 1.07,5 минуты.

На данный момент результат Джимы – лучший среди украинских биатлонистов на Играх в Пекине.

Еще две представительницы Украины расположились на 24-м и 40-м месте соответственно. Это Анастасия Меркушина с одним промахом (+1.47,3) и Ирина Петренко с двумя незакрытыми мишенями (+2.27,4).

Золотую медаль завоевала Марта Рейселанд-Олсбю из Норвегии, которая преодолела дистанцию за 20.44,3 минуты.

"Серебро" у шведки Эльвиры Эберг (+30,9 секунд), "бронза" у Доротеи Вирер из Италии (+37,2).

Все медалистки не допустили ни одного промаха.

На Олимпиаде в Пекине украинские спортсмены пока не добыли ни одной медали.