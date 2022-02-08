Олимпиада 2022. Украинский биатлонист Пидручный – 18-й в индивидуальной гонке

Пидручный проиграл лидеру 3.01.9 минуты, допустив три промаха на огневых рубежах.

Остальные украинцы показали следующие результаты: Артем Прима завершил гонку на 37-м месте (+4.48.8), Антон Дудченко – 50-й (+6.07.5), Богдан Цымбал – 55-й (+6.31.6). Все трое не закрыли по четыре мишени.

Олимпийским чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе – с двумя промахами он преодолел дистанцию за 48.47.4 минуты.

На втором месте – белорус Антон Смольский. Чистая стрельба позволила ему отстать от лидера всего на 14.8 секунд.

Бронзовым призером стал Йоханнес-Тингнес Бьо из Норвегии, который не закрыл две мишени (+31.1).

На Олимпиаде в Пекине украинские спортсмены пока не добыли ни одной медали.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.