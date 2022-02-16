ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский ввел в действие решение СНБО
Зеленский ввел в действие решение СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года.

Президент подписал указ "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры". Он опубликован на сайте главы государства.

Документом Зеленский расширил санкции против главреда "Страны" Игоря Гужвы и пророссийского блогера Анатолия Шария, отмечает РБК-Украина.

Уточнены санкции против Шария, его жены Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

Внесены изменения в санкции против Гужвы, его жены Анны Солнцевой и связанной с ним Любови Лукашиной. Ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.

Контекст:

СНБО принял решения о санкциях против Шария и Гужвы 20 августа 2021 года. Зеленский 21 августа своими указами №375/2021 и №376/2021 ввел в действие решения СНБО.

22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Гужву взяли под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве, а 31 января 2018 года выехал в Вену1 октября 2018 года Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

Теги: санкции, СНБО, Игорь Гужва, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Персик", "Эти образы дешевят вас". Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье
"Персик", "Эти образы дешевят вас". Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье
"Кто выехал, внес свою лепту в ситуацию. Не хочу быть в их числе". Менеджер Поляковой после призыва Зеленского вернулся домой из-за границы
"Кто выехал, внес свою лепту в ситуацию. Не хочу быть в их числе". Менеджер Поляковой после призыва Зеленского вернулся домой из-за границы
Компания Paramount анонсировала съемки фильма по мотивам Baby Shark – самого популярного ролика в YouTube
Компания Paramount анонсировала съемки фильма по мотивам Baby Shark – самого популярного ролика в YouTube
"Это вина Общественного. Сделали лажу". Кондратюк рассказал, кто из финалистов мог бы представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
"Это вина Общественного. Сделали лажу". Кондратюк рассказал, кто из финалистов мог бы представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике
Российская певица Сати Казанова заявила об эмиграции, чтобы стать "независимой территориально от России"
Российская певица Сати Казанова заявила об эмиграции, чтобы стать "независимой территориально от России"
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (63335)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (62045)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (49539)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (32353)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (25869)
6
"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину (25118)
7
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (24406)
8
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной (23822)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS