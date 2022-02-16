Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы

Президент подписал указ "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры". Он опубликован на сайте главы государства.
Документом Зеленский расширил санкции против главреда "Страны" Игоря Гужвы и пророссийского блогера Анатолия Шария, отмечает РБК-Украина.
Уточнены санкции против Шария, его жены Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".
Внесены изменения в санкции против Гужвы, его жены Анны Солнцевой и связанной с ним Любови Лукашиной. Ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.
СНБО принял решения о санкциях против Шария и Гужвы 20 августа 2021 года. Зеленский 21 августа своими указами №375/2021 и №376/2021 ввел в действие решения СНБО.
22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Гужву взяли под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве, а 31 января 2018 года выехал в Вену. 1 октября 2018 года Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.
16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой".