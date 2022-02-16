Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы

Президент подписал указ "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры". Он опубликован на сайте главы государства.

Документом Зеленский расширил санкции против главреда "Страны" Игоря Гужвы и пророссийского блогера Анатолия Шария, отмечает РБК-Украина.

Уточнены санкции против Шария, его жены Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

Внесены изменения в санкции против Гужвы, его жены Анны Солнцевой и связанной с ним Любови Лукашиной. Ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.