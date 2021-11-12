В МВД представили нового и.о. главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Министр отметил необходимость в ближайшее время провести заседание Коллегии ГСЧС по основным направлениям реформирования. Речь идет в первую очередь о реформировании подходов.

"Я бы хотел видеть больше акцента именно на профилактике. Мы имеем сегодня цель, с которой я пришел на должность министра, это уменьшение смертности от чрезвычайных ситуаций. Этот показатель очень высок, но я думаю, что в наших силах его сократить. Для этого нужны и новые подходы, и новое видение, а также новое финансирование для службы", – сказал Монастырский.

В свою очередь Крук поблагодарил руководство МВД и государства за доверие и возможность координировать деятельность ГСЧС.