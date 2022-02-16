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Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря
Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Стратегии обеспечения национальной безопасности". Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Стратегия была принята 30 декабря 2021 года на заседании СНБО и предполагает выполнение до 2025 года. Она определяет реальные и потенциальные угрозы госбезопасности Украины, направления и задачи государственной политики, а также является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности, отмечено в документе.

Среди угроз национальной безопасности в документе в частности назвали гибридную войну, которую ведет Россия, деятельность оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Украины, деструктивную пропаганду.

"Государственная политика в сфере государственной безопасности направляется на предупреждение, своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз государственной безопасности Украины, прекращение разведывательных, террористических, диверсионных и других противоправных посягательств специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц на государственную безопасность Украины, устранение условий, приводящих к этим угрозам и причинам их возникновения", – отметили в Офисе президента.

Для реализации Стратегии в течение шести месяцев после утверждения Службой безопасности Украины Кабинет Министров должен разработать план мероприятий по выполнению документа.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Теги: Россия, Украина, Кабинет Министров, СНБО, пропаганда, оккупация, террористы, угрозы, Владимир Зеленский, безопасность
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