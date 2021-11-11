С начала года в Украине за преступления против госбезопасности осудили 23 интернет-агента, работавших на спецслужбы РФ

В этом году в ходе спецопераций СБУ нейтрализовала 12 ботоферм Фото: depositphotos.com

Всего в этом году разоблачены 30 интернет-агентов, связанных с российскими спецслужбами. По данным СБУ, в соцсетях они призывали к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины.

В ходе спецопераций были нейтрализованы 12 ботоферм более чем на 60 тыс. аккаунтов, организованных представителями спецслужб РФ.

"По заданию своих кураторов вражеская агентура проводила специальные информационные операции для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине", – говорится в сообщении.

По материалам СБУ Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 187 физических и юридических лиц, которые создавали угрозы информационной и кибербезопасности Украины.

Помимо этого, в СБУ сообщили о нейтрализации подрывной деятельности представителей более 30 коммерческих структур, созданных спецслужбами РФ для финансирования центров информационных диверсий против Украины.