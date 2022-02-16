"В Крыму правит ФСБ – это аксиома". В Симферополе к шести годам приговорили украинского журналиста Есипенко

Приговор вынес подконтрольный России "Симферопольский районный суд". Есипенко обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств.
"Осуждаю решение так называемого Симферопольского районного суда, ведь все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую основу, а уголовное дело сфабриковано. Приговор Владиславу Есипенко является примером устрашения независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", – заявила Денисова.
Она подчеркнула, что Россия систематически нарушает права украинских граждан по политически мотивированным обвинениям.
Во время последнего слова в "суде" Есипенко заявил, что считает дело политическим, пишут "Ґрати".
"Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы. Я говорил раньше в суде – у меня в 1937 году пытали и расстреляли деда. И у меня сложилось такое ощущение, что чекисты, которые были тогда, сейчас их внуки и правнуки делают то же самое, что и в 1937 году. Я считаю, что признание проекта "Крым.Реалии" иностранным агентом – это давление на издание, в котором я работаю", – сказал журналист.
Он добавил, что если его осудят, это "будет приговор системе".
"Потому что в Крыму правит ФСБ – это аксиома, которая не поменяется. Если так и дальше будет, то у такой страны нет будущего", – отметил Есипенко.
Подконтрольные российским оккупантам прокуроры просили для Есипенко 11 лет лишения свободы.
По данным портала "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.
ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.
Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".
Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.
Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.
6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.
11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.
15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы. Обвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.
МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.