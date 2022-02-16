"В Крыму правит ФСБ – это аксиома". В Симферополе к шести годам приговорили украинского журналиста Есипенко

Есипенко: Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы Фото: graty.me

Приговор вынес подконтрольный России "Симферопольский районный суд". Есипенко обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств.

"Осуждаю решение так называемого Симферопольского районного суда, ведь все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую основу, а уголовное дело сфабриковано. Приговор Владиславу Есипенко является примером устрашения независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", – заявила Денисова.

Она подчеркнула, что Россия систематически нарушает права украинских граждан по политически мотивированным обвинениям.

Во время последнего слова в "суде" Есипенко заявил, что считает дело политическим, пишут "Ґрати".

"Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы. Я говорил раньше в суде – у меня в 1937 году пытали и расстреляли деда. И у меня сложилось такое ощущение, что чекисты, которые были тогда, сейчас их внуки и правнуки делают то же самое, что и в 1937 году. Я считаю, что признание проекта "Крым.Реалии" иностранным агентом – это давление на издание, в котором я работаю", – сказал журналист.

Он добавил, что если его осудят, это "будет приговор системе".

"Потому что в Крыму правит ФСБ – это аксиома, которая не поменяется. Если так и дальше будет, то у такой страны нет будущего", – отметил Есипенко.

Подконтрольные российским оккупантам прокуроры просили для Есипенко 11 лет лишения свободы.