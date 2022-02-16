ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"В Крыму правит ФСБ – это аксиома". В Симферополе к шести годам приговорили украинского журналиста Есипенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Есипенко: Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы
Есипенко: Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы
Фото: graty.me

16 февраля в оккупированном Россией Крыму украинского журналиста, фрилансера проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии" Владислава Есипенко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 110 тыс. рублей (41,2 тыс. грн). Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Приговор вынес подконтрольный России "Симферопольский районный суд". Есипенко обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств.

"Осуждаю решение так называемого Симферопольского районного суда, ведь все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую основу, а уголовное дело сфабриковано. Приговор Владиславу Есипенко является примером устрашения независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", – заявила Денисова.

Она подчеркнула, что Россия систематически нарушает права украинских граждан по политически мотивированным обвинениям.

Во время последнего слова в "суде" Есипенко заявил, что считает дело политическим, пишут "Ґрати".

"Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы. Я говорил раньше в суде – у меня в 1937 году пытали и расстреляли деда. И у меня сложилось такое ощущение, что чекисты, которые были тогда, сейчас их внуки и правнуки делают то же самое, что и в 1937 году. Я считаю, что признание проекта "Крым.Реалии" иностранным агентом – это давление на издание, в котором я работаю", – сказал журналист.

Он добавил, что если его осудят, это "будет приговор системе".

"Потому что в Крыму правит ФСБ – это аксиома, которая не поменяется. Если так и дальше будет, то у такой страны нет будущего", – отметил Есипенко.

Подконтрольные российским оккупантам прокуроры просили для Есипенко 11 лет лишения свободы.

Контекст:

По данным портала "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободыОбвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Украина, Симферополь, Людмила Денисова, арест, ФСБ, пытки, приговор, обвинение, Владислав Есипенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
  "Я не переживала, что могут быть проблемы". Паш прокомментировала скандал с предоставлением фальшивой справки для Общественного
  "Я не переживала, что могут быть проблемы". Паш прокомментировала скандал с предоставлением фальшивой справки для Общественного
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте
  "Она местность знает, что где можно показать". Лидер группы ТІК Бронюк рассказал, кем работает его жена
  "Она местность знает, что где можно показать". Лидер группы ТІК Бронюк рассказал, кем работает его жена
39-летняя Седокова крупным планом показала ягодицы и лицо без макияжа
39-летняя Седокова крупным планом показала ягодицы и лицо без макияжа
"Уже восьмой год наша цель – мир. Мы готовы к сопротивлению". Группа "Антитіла" присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ
"Уже восьмой год наша цель – мир. Мы готовы к сопротивлению". Группа "Антитіла" присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ
"Она такая горячая". 46-летняя Лонгория снялась в корсете и трусах
"Она такая горячая". 46-летняя Лонгория снялась в корсете и трусах
  "В нашей сфере это нормально". Петрожицкая заявила, что после получения звания заслуженной артистки столкнулась с завистью коллег
  "В нашей сфере это нормально". Петрожицкая заявила, что после получения звания заслуженной артистки столкнулась с завистью коллег
"Легко любить Украину на расстоянии, в жарких странах", "Давай ты свой профиль откроешь". Никитюк ответила подписчице на критику ее поста ко Дню единения
"Легко любить Украину на расстоянии, в жарких странах", "Давай ты свой профиль откроешь". Никитюк ответила подписчице на критику ее поста ко Дню единения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (61130)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (60069)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (41937)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (27801)
5
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (23895)
6
"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину (23123)
7
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (22611)
8
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию (22089)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS