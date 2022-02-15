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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму "прокуроры" просят 11 лет колонии для незаконно удерживаемого журналиста Есипенко

Есипенко задержали в марте 2021 года
Есипенко задержали в марте 2021 года
Фото: crimean-solidarity.org

Подконтрольные российским оккупантам прокуроры в Крыму запросили для удерживаемого украинского журналиста, фрилансера проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии" Владислава Есипенко 11 лет лишения свободы. Об этом "Крым.Реалии" сообщает 15 февраля.

Срок с отбыванием в колонии общего режима запросила российский прокурор Елена Продольная, заседание состоялось сегодня в подконтрольном оккупантам "Симферопольском районном суде".

Президент Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) Джейми Флай призвал к немедленному освобождению журналиста.

"Владислава задержали без каких-либо оснований, жестоко пытали, чтобы добиться "признания", сделанного для телевидения, и подвергли фиктивному судебному процессу, который длился восемь месяцев. Владислав должен быть немедленно освобожден и ему должны разрешить воссоединиться с женой и дочерью, которые ждали его возвращения домой с марта прошлого года", – сказал он.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова проинформировала в Facebook, что оглашение приговора состоится завтра, 16 февраля.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/485745526240058

Контекст:

По данным портала "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободыОбвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, политзаключенные, журналисты, Владислав Есипенко
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