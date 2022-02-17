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Парламентская ВСК: Проблемы "Укрзалізниці", которые накапливались в прошлые годы, решаются командой Мининфраструктуры

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В "Укрзалізниці" заявили, что подробно прорабатывают все предложения по улучшению работы компании, представленные в отчете временной следственной комиссии парламента
В "Укрзалізниці" заявили, что подробно прорабатывают все предложения по улучшению работы компании, представленные в отчете временной следственной комиссии парламента
Фото: epravda.com.ua

В рамках проведения временной следственной комиссией диагностики работы компании "Укрзалізниця" было выявлено, что основные проблемы отрасли были накоплены в течение периода с 2015-го по 2020 год. Соответствующие выводы озвучила глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина при обсуждении финального отчета проверки, поддержанного парламентом. Об этом сообщило 16 февраля агентство "Українські новини".

Глава комиссии акцентировала внимание на том, что часть выявленных проблем уже сегодня решается.

"Благодаря работе ВСК и инициативному подходу новой команды Министерства инфраструктуры Украины удалось повысить тарифы на грузовые перевозки, что позволит УЗ уже в этом году получить плюс 14 млрд грн. Еще на 4 млрд грн меньше УЗ потратит благодаря введению прямых контрактов на закупку электроэнергии", – цитирует Гришину агентство.

"Укрзалізниця" опубликовала официальный комментарий по выводам комиссии.

"АО "Укрзалізниця" подробно прорабатывает все предложения по улучшению работы компании, представленные в отчете временной следственной комиссии парламента, а также прорабатывает все возможности для урегулирования спорных вопросов, которые накапливались в работе "Укрзалізниці" за все предыдущие годы", – заявили в компании.

Также перевозчик обратил внимание на одно из замечаний, где была указана необходимость вернуть вопрос реформирования железнодорожного транспорта Украины в поле зрения правительства.

"Укрзалізниця" отмечает, что этот вопрос был и должен быть в поле зрения правительства как единственного акционера и представителя народа Украины. Кроме того, правительство назначило ответственных лиц – новый профессиональный наблюдательный совет, состоящий из независимых членов, избираемых на прозрачном конкурсе, а также из представителей государства в наблюдательном совете", – ответили в ведомстве.

Контекст:

Реформа железнодорожной инфраструктуры Украины проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", сообщал в своем Facebook координатор программы и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. В рамках реформы запланирована реконструкция путей, их электрификация, развитие проекта City Express, обновление парка грузовых вагонов и локомотивов и другие задачи, отмечал он. 

Теги: Верховная Рада, Укрзалізниця, временная следственная комиссия, реформа, Юлия Гришина, Большое строительство
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