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Деньги на обновление вагонного парка “Укрзалізниці” хотят распределить между “правильными” компаниями – СМИ

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Представление элементов вагонов в качестве продукции заводов "Укрзалізниці" это просто формальность, утверждает издание "Дело"
Представление элементов вагонов в качестве продукции заводов "Укрзалізниці" – это просто формальность, утверждает издание "Дело"
Фото: delo.ua

Проект по созданию капсульных пассажирских вагонов, который "Укрзалізниця" планирует реализовать в рамках президентской программы, может стать источником коррупционных скандалов, написало 8 февраля издание "Дело". По информации издания, новые члены правления "Укрзалізниці" пытаются включить проект в схему, которая позволит избежать публичных закупок и распределить миллиарды из бюджета "нужным" подрядчикам.

"Деньги на обновление вагонного парка “Укрзалізниці” хотят распределить между “правильными” компаниями новые члены правления железнодорожного монополиста, – сказано в статье. – В августе 2021 года "Укрзалізниця" и Мининфраструктуры впервые заявили о намерении использовать "капсульные" купейные и плацкартные вагоны во время обновления подвижного состава. Тогда же на профессиональной выставке первый концепт был представлен широкой публике: прототип обновленного "капсульного" плацкартного вагона разработало ООО "НПО "Ріст" (Вольнянск, Запорожская область)". 

Авторы статьи утверждают, что эта компания известна коррупционными скандалами, в том числе связанными "с удешевлением и поставками некачественной продукции, что могло поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров".

"Также компанию подозревали в подкупе чиновников "Укрзалізниці" при продаже туалетов для вагонов, а в 2019 году "Ріст" даже пытались обанкротить через суд. Однако, как удалось выяснить Delo.ua, чтобы поставить проект на "промышленные" рельсы, руководство филиала "Укрзалізниці" "Пассажирская компания" решило пойти на определенные ухищрения. Чтобы избежать полноценного тендера в системе публичных закупок Prozorro, услугу по реконструкции старых вагонов (а именно на их базе собираются создавать "капсульный" подвижной состав, а не закупать новые) решили заказывать якобы у собственных вагоно- и локомотиворемонтных заводов "Укрзалізниці", – отмечают журналисты. 

В Украине таких заводов в форме частных акционерных обществ, но не филиалов "Укрзалізниці", – четыре: Запорожский электровозоремонтный, Львовский локомотиворемонтный, Днепропетровский тепловозоремонтный и Киевский электровагоноремонтный.

"Они не обязаны проводить закупки через Prozorro, поэтому через них легче перевести деньги "нужным" компаниям, не привлекая внимания проверяющих органов. Как рассказал редакции собеседник в правоохранительных органах, нескольким заводам была поставлена задача осуществить такие проплаты за "капсульные вагоны" на компании, которые вообще не являются заметными игроками рынка. При этом вагоны уже якобы даже готовы. Проектную документацию заводят через НПО "Ріст", – сказано в материале.

Инсайдер объяснил, что представление элементов вагонов в качестве продукции заводов "Укрзалізниці" – это просто формальность.

"Вместо того, чтобы заказать все работы на понятном предприятии, проводятся закупки отдельно каждого элемента – окон, дверей, электроники, и затем все это собирается в депо чуть ли не в "гаражном" режиме. Формально это будут "презентовать" как продукцию ремонтных заводов "Укрзалізниці", хотя они вообще не аттестованы для реконструкции пассажирских вагонов. Если работать по закону, они даже конструкторскую документацию купить не могут. Но это было сделано. Более того, чтобы как-то объяснить аудиторам проводки денег, им придется проводить через склад какие-то запчасти, которых они не покупали", – рассказал собеседник издания из органа, "который уже расследует возможные злоупотребления на заводах".

Он отметил, что экспериментальные вагоны, которые еще не прошли испытаний и сертификации, уже собираются ставить на действующие составы, чтобы "быстрее выполнить поручение президента".

"Собеседники редакции в структуре "Укрзалізниці" отмечают, что за планами как можно скорее освоить несколько миллиардов гривен, выделенных на обновление подвижного пассажирского состава, стоят несколько членов правления и люди из окружения главы компании Александра Камышина. В частности, все вопросы закупки и ремонта пассажирских вагонов курирует и.о. главы "Пассажирской компании" и член правления Укрзалізниці Александр Перцовский, фигурант многочисленных расследований о сомнительных закупках и растрате денег компании. Также ему инкриминируют явный конфликт интересов: руководить одним из филиалов и при этом (на должности члена правления) контролировать его деятельность – очевидно, не является приемлемой практикой корпоративного управления", – заявили журналисты.

Второй чиновник, которого называют "смотрящим" за заводами и одним из координаторов реализации проекта с капсульными вагонами, – новый член правления "Укрзалізниці" Евгений Шрамко, пишут они.

"В некоторых источниках Шрамко называют человеком замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, который ранее был гендиректором запорожского меткомбината. Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует злоупотребления на "Укрзалізниці" (глава Юлия Гришина), почти сразу после назначения Шрамко высказалась против такого кадрового решения, поскольку железнодорожного опыта у нового члена правления нет. "Операционной" деятельностью по "нейтрализации" нелояльных руководителей вагоно- и локомотиворемонтных заводов, замене их более "сговорчивыми" кадрами, а также переводом заводов на "правильные" закупки запчастей и комплектующих занимается, по словам источника, еще один человек из окружения Камышина – его советник Дмитрий Димитриенко", – заявили авторы материала.

Димитриенко был назначен советником Камышина, подчеркнули они и отметили, что, по данным собеседника в "Укрзалізниці", на всех заводах сегодня назначены "кураторы" из окружения Димитриенко.

"В частности, в их числе его бизнес-партнер еще по горловскому проекту Леонид Цой, а также Павел Чередник, бывший коммерческий директор ДТРЗ. Кроме программы "капсульных" вагонов, которая сама по себе является достаточно перспективной, но вряд ли будет в полном объеме реализована из-за возможного желания определенных чиновников "Укрзалізниці" поучаствовать в "правильном" распределении ресурсов, под угрозой реализации оказались и другие "вагоноремонтные" и "вагоностроительные" инициативы. Например, программа оборудования инклюзивных вагонов, которую курирует супруга президента Елена Зеленская", – утверждают журналисты "Дела".

Они делают вывод, что в итоге под вопросом окажется и реализация проекта городских экспресс-поездов, которые должны дать второе дыхание пригородному сообщению.

"Ведь если вместо ремонтов и реконструкции подвижного состава заводы "Укрзалізниці" превратят в станции "отмывания" бюджетных средств – ни о качестве, ни об объемах, ни об инновациях говорить точно не придется", – резюмируют авторы статьи.

Теги: коррупция, бюджет, Укрзалізниця, бизнес, ремонт, вагоны, ProZorro, Мининфраструктуры, Александр Перцовский
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