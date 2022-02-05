"Укрзалізниця" сообщила, когда снимет ограничения на железнодорожный транзит в Польшу

Он отметил, что в ноябре 2021 года на территории Украины образовалось скопление вагонов в направлении Польши и самым сложным был стык Изов – Грубешов.

"При норме в 1,5 тыс. вагонов, расположенных на сети "Укрзалізниці" и направляющихся на этот стык, были дни, когда было и 3,2 тыс. Польская железная дорога на этом стыке принимала примерно восемь поездов в сутки, были дни, когда и меньше, а нужно было принимать 10", – написал Камышин.

Представитель компании уточнил, что лично провел переговоры с председателем правления польской железной дороги Кшиштофом Мамински.

"Анализируя сложившуюся ситуацию, я понимаю, что налаживание польской стороной приема поездов по стыку Изов – Грубешов – лишь половина решения. Вторая половина решения – модернизация инфраструктуры", – резюмировал Камышин.