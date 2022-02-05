"Укрзалізниця" сообщила, когда снимет ограничения на железнодорожный транзит в Польшу

Он отметил, что в ноябре 2021 года на территории Украины образовалось скопление вагонов в направлении Польши и самым сложным был стык Изов – Грубешов.
"При норме в 1,5 тыс. вагонов, расположенных на сети "Укрзалізниці" и направляющихся на этот стык, были дни, когда было и 3,2 тыс. Польская железная дорога на этом стыке принимала примерно восемь поездов в сутки, были дни, когда и меньше, а нужно было принимать 10", – написал Камышин.
Представитель компании уточнил, что лично провел переговоры с председателем правления польской железной дороги Кшиштофом Мамински.
"Анализируя сложившуюся ситуацию, я понимаю, что налаживание польской стороной приема поездов по стыку Изов – Грубешов – лишь половина решения. Вторая половина решения – модернизация инфраструктуры", – резюмировал Камышин.
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании за год выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.
В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.
Камышин – шестой председатель правления "Укрзалізниці" за время каденции Зеленского.