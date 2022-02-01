"Укрзалізниця" получила новые вагоны Крюковского завода

Пять новых вагонов, а также два вагона типа СВ, полученные в прошлой партии, пополнят состав поезда №15/16, который курсирует по маршруту Харьков – Рахов.

В вагоны производитель по согласованию с АО "Укрзалізниця" внес изменения для увеличения удобства: добавлены контрастные маркировки для людей с нарушениями зрения, установлен дополнительный пульт управления освещением в купе, тестируются бесконтактные сенсорные кнопки слива в туалете, отметили в релизе.

Вагоны оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника. Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Фото: Укрзалізниця / Telegram

"В конце 2021 года "Укрзалізниця" с опережением графика получила от производителя 20 новых пассажирских вагонов – 15 купейных и пять вагонов типа СВ, курсирующих на маршруте 5/6 Мариуполь – Рахов и 77/78 Харьков – Мариуполь. До июля 2022 года "Укрзалізниця" получит еще 31 купейный вагон, семь вагонов СВ, 20 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и возможностью перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле", – уточнили в сообщении.