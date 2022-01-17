На Центральном вокзале Киева установят эскалатор за 13 млн грн – "Укрзалізниця"

Старый эскалатор Центрального вокзала перевез более 250 млн пассажиров за почти 20 лет работы Фото: Укрзалізниця / Telegram

Победитель торгов – ООО "Мицуи Украина", которое будет заниматься установкой и обслуживанием эскалатора, – был выбран с помощью системы ProZorro в июле 2021 года. На новый эскалатор "Укрзалізниця" потратит около 13 млн грн.

"За более чем два десятилетия работы старый эскалатор перевез более 250 млн пассажиров. Новый эскалатор будет полностью приспособлен к погрузке в соответствии с трафиком главного вокзала и сможет транспортировать до 11 тыс. пассажиров в сутки. Для сравнения: у старого эскалатора этот показатель составляет 7,3 тыс. пассажиров", – отметили в релизе.

Новый эскалатор оснащен регулятором скорости, сенсором для остановки при отсутствии пассажиров и устройствами для обеззараживания перил.

Эскалатор будут устанавливать с 21 января по 6 апреля. В этот период для пассажиров будет действовать бесплатная услуга по доставке багажа портерами.

"Кнопки для их вызова будут расположены у лестницы, ведущей с вестибюля Центрального вокзала на крытый переход к Южному вокзалу... Пассажирам с габаритными чемоданами, а также группам маломобильного населения рекомендуется использовать вход со стороны Южного вокзала для более удобного доступа, а также лифты к платформам в западном подземном переходе со стороны метрополитена", – пояснили в "Укрзалізниці".

На основных столичных вокзалах – Киев-Пассажирский и Дарница – работает 33 эскалатора, их планируют поэтапно обновить.