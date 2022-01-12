"Укрзалізниця" за новогодние праздники перевезла 1,5 млн пассажиров

Наполняемость поездов составила 76%, что на 11% больше по сравнению с уровнем 2020–2021 годов.

"Такие результаты стали возможны благодаря назначению 23 дополнительных поездов на праздники, дополнительных рейсов для пяти поездов и удлинению маршрута курсирования для двух поездов. Это позволило увеличить количество предложенных пассажирам мест на 19%", – отметили в релизе.

На объемы новогодних перевозок повлияло, в частности, назначение региональных экспрессов, которые расширили географию перевозок и привлекли больше пассажиров. Доля этих поездов в объемах новогодних перевозок составила 14%.

"Хорошие показатели продемонстрировало также скоростное движение: количество перевезенных пассажиров поездами "Интерсити+" выросло не только по сравнению с периодом 2020–2021 годов (на 36%), но и по сравнению с "доковидным" периодом 2019–2020 годов (на 4,2%)", – уточнили железнодорожники.

9 января стало пиковым днем перевозок. В этот день услугами железной дороги воспользовались 105 тыс. пассажиров. Пик новогодних перевозок в прошлом году пришелся на 3 января, "Укрзалізниця" перевезла 81 тыс. пассажиров.