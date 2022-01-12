"Укрзалізниця" за новогодние праздники перевезла 1,5 млн пассажиров

Наполняемость поездов составила 76%, что на 11% больше по сравнению с уровнем 2020–2021 годов.
"Такие результаты стали возможны благодаря назначению 23 дополнительных поездов на праздники, дополнительных рейсов для пяти поездов и удлинению маршрута курсирования для двух поездов. Это позволило увеличить количество предложенных пассажирам мест на 19%", – отметили в релизе.
На объемы новогодних перевозок повлияло, в частности, назначение региональных экспрессов, которые расширили географию перевозок и привлекли больше пассажиров. Доля этих поездов в объемах новогодних перевозок составила 14%.
"Хорошие показатели продемонстрировало также скоростное движение: количество перевезенных пассажиров поездами "Интерсити+" выросло не только по сравнению с периодом 2020–2021 годов (на 36%), но и по сравнению с "доковидным" периодом 2019–2020 годов (на 4,2%)", – уточнили железнодорожники.
9 января стало пиковым днем перевозок. В этот день услугами железной дороги воспользовались 105 тыс. пассажиров. Пик новогодних перевозок в прошлом году пришелся на 3 января, "Укрзалізниця" перевезла 81 тыс. пассажиров.
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
На период новогодних праздников в Украине запустили "Лыжный экспресс" "Киев – Славское".
25 декабря "Укрзалізниця" запустила "Буковельский экспресс", который курсирует из Львова в Карпаты.
30 декабря "Укрзалізниця" отправила в первый после ремонта рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев — Львов.