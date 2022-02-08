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Украина и Франция финализировали договоренности по закупке электровозов Alstom в рамках обновления "Укрзалізниці"

Соглашение подписано 8 февраля
Соглашение подписано 8 февраля
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Украина и Франция финализировали договоренности по закупке 130 электровозов Alstom. Протокол о сотрудничестве, фиксирующий ключевые договоренности между компаниями, подписали глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин и генеральный директор компании Alstom Анри Попар-Лафарже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook.

"Это не просто договоренность на поставку локомотивов – это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Украинские железнодорожники смогут получить 130 новых электровозов, отметили в министерстве. Поставка локомотивов будет производиться при уникальных условиях, добавили в ведомстве:  речь идет, в частности, о предоставлении финансового займа на 14 лет казначейством Франции и банковским консорциумом в размере 85% стоимости контракта в рамках пакета макрофинансовой поддержки Французской Республики для Украины.

"Переговоры об этом соглашении начались еще в 2018 году, продолжались три года и завершились в прошлом году подписанием соответствующего межправительственного соглашения, а также принятием закона "О ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики по официальной поддержке обновления парка грузовых электровозов акционерного общества "Укрзалізниця" №1607-ІХ, который Верховная Рада поддержала 1 июля", – подчеркнуло Министерство инфраструктуры.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/307748904726631

Контекст:

В ноябре 2021 года заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко в своем Facebook анонсировал планы по обновлению подвижного состава "Укрзалізниці" в рамках этой программы.

Теги: транспорт, Украина, Франция, Укрзалізниця, правительство, Министерство инфраструктуры, переговоры, финансы, ратификация, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, соглашение, Александр Кубраков, Большое строительство, Александр Камышин
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