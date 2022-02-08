Украина и Франция финализировали договоренности по закупке электровозов Alstom в рамках обновления "Укрзалізниці"

"Это не просто договоренность на поставку локомотивов – это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Украинские железнодорожники смогут получить 130 новых электровозов, отметили в министерстве. Поставка локомотивов будет производиться при уникальных условиях, добавили в ведомстве: речь идет, в частности, о предоставлении финансового займа на 14 лет казначейством Франции и банковским консорциумом в размере 85% стоимости контракта в рамках пакета макрофинансовой поддержки Французской Республики для Украины.

"Переговоры об этом соглашении начались еще в 2018 году, продолжались три года и завершились в прошлом году подписанием соответствующего межправительственного соглашения, а также принятием закона "О ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики по официальной поддержке обновления парка грузовых электровозов акционерного общества "Укрзалізниця" №1607-ІХ, который Верховная Рада поддержала 1 июля", – подчеркнуло Министерство инфраструктуры.