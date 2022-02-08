САП направила в суд дело о завладении 93 млн грн "Укрзалізниці", в котором фигурирует нардеп

"Следствием установлено, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзалізниця", действуя в сговоре с народным депутатом, а также с привлечением подконтрольных предприятий-посредников организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления", – отметили в релизе.

По данным следствия, с помощью незаконной схемы предприятие в течение 2015–2017 годов переплатило за поставку товаров свыше 93 млн грн.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В публикации не называется имя нардепа. "Интерфакс-Украина" пишет, что речь идет о народном депутате из группы "За майбутнє" Ярославе Дубневиче.