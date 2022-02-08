САП направила в суд дело о завладении 93 млн грн "Укрзалізниці", в котором фигурирует нардеп

"Следствием установлено, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзалізниця", действуя в сговоре с народным депутатом, а также с привлечением подконтрольных предприятий-посредников организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления", – отметили в релизе.
По данным следствия, с помощью незаконной схемы предприятие в течение 2015–2017 годов переплатило за поставку товаров свыше 93 млн грн.
Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
В публикации не называется имя нардепа. "Интерфакс-Украина" пишет, что речь идет о народном депутате из группы "За майбутнє" Ярославе Дубневиче.
В Национальном антикоррупционном бюро Украины Дубневича называют организатором схемы по присвоению 93 млн грн "Укрзалізниці". В 2015–2016 годах через филиал "Укрзалізниці" "Центр обеспечения производства" была закуплена стрелочная продукция по завышенным ценам. Разницу в стоимости участники схемы поделили между собой, утверждает следствие.
17 октября 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Дубневича. 31 октября Рада приняла постановление о согласии на привлечение депутата к ответственности, его задержание и арест. В этот же день Дубневичу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
ВАКС избирал меру пресечения для Дубневича в течение двух дней. Нардепа были готовы взять на поруки девять депутатов. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на содержании Дубневича под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога, защита утверждала, что у него нет таких средств. В итоге 2 ноября ВАКС решил, что Дубневич должен внести залог в 100 млн грн.
7 ноября суд арестовал Дубневича с возможностью внесения залога в размере 90 млн грн. Дубневич покинул СИЗО, но сдал загранпаспорт и обязан был носить электронный браслет. В феврале прошлого года это обязательство с него сняли, сообщали "Українські новини".