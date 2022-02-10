В Киеве и области по программе Зеленского построят 60 новых платформ для Kyiv City Express

Предложения от архитекторов и архитектурных бюро будут приниматься до 17 февраля Фото: uz.gov.ua

"Все платформы должны быть оборудованы навесами, альтернативными источниками энергоснабжения и подогревом части платформ – шириной 1 метр от края. Кроме того, на всех платформах должны быть урны для раздельного мусора и велопарковки. Предпочтение должно отдаваться материалам и конструкциям отечественного производства", – говорится в сообщении.

Должны быть учтены также нужды маломобильного населения – установлены, в частности, пандусы, пешеходные переходы через колеи и тактильная навигация.

Среди других требований – турникетные системы, информационные табло, камеры видеонаблюдения, средства экстренного вызова помощи и энергоэффективное освещение.

Предложения от архитекторов и архитектурных бюро будут приниматься до 17 февраля. Аукцион должен пройти 18 февраля.