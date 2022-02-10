В Киеве и области по программе Зеленского построят 60 новых платформ для Kyiv City Express

"Все платформы должны быть оборудованы навесами, альтернативными источниками энергоснабжения и подогревом части платформ – шириной 1 метр от края. Кроме того, на всех платформах должны быть урны для раздельного мусора и велопарковки. Предпочтение должно отдаваться материалам и конструкциям отечественного производства", – говорится в сообщении.
Должны быть учтены также нужды маломобильного населения – установлены, в частности, пандусы, пешеходные переходы через колеи и тактильная навигация.
Среди других требований – турникетные системы, информационные табло, камеры видеонаблюдения, средства экстренного вызова помощи и энергоэффективное освещение.
Предложения от архитекторов и архитектурных бюро будут приниматься до 17 февраля. Аукцион должен пройти 18 февраля.
Kyiv City Express будет представлять собой удобную транспортную железнодорожную систему, которая соединит со столицей города-спутники: Бровары, Борисполь, Боярку, Белую Церковь, Бучу, Вишневое, Вышгород, Васильков, Ирпень, Мироновку, Фастов – и будет мотивировать их жителей, которые работают преимущественно в Киеве, пользоваться железной дорогой, сообщал портал Mintrans.
В рамках проекта "Укрзалізниця" уже электрифицировала участок между станциями Васильков I и Васильков II, что позволило запустить прямые электрички из столицы в Васильков, отмечали в "Укрзалізниці".
Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко назвал развитие проекта City Express среди ключевых направлений реализации этой программы на железной дороге.