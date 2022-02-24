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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за просьбы главарей "ЛДНР" о военной помощи РФ – МИД

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Кулеба сообщил, что обратился в Совбез ООН из-за обращения главарей "ЛДНР" к Путину
Кулеба сообщил, что обратился в Совбез ООН из-за обращения главарей "ЛДНР" к Путину
Фото: ЕРА

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter. 

Вечером 23 февраля стало известно, что Пушилин и Пасечник попросили Путина помочь "в отражении агрессии" якобы со стороны Украины. 

Запрос о военной помощи является дальнейшей эскалацией, подчеркнул Кулеба. 

Предыдущее заседание Совбеза ООН по Украине состоялось в ночь на 22 февраля. Его тоже созвали по инициативе Киева.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. Штаты ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Верховная Рада с 24 февраля ввела режим чрезвычайного положения по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей (там действует особый правовой режим).  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, МИД Украины, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Кулеба, ДНР, ЛНР, ЛДНР
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