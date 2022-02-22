Зеленский поговорил с Эрдоганом. Президент Турции считает неприемлемым признание Россией "ЛДНР"

Эрдоган назвал неприемлемым признание боевиков и подчеркнул, что оно противоречит Минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе.

Это решение также является очевидным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, сказал президент Турции. Как пишет Daily Sabah, также Эрдоган призвал стороны к "здравому смыслу и соблюдению международного права".

Он сообщил, что готов принять участие в саммите, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня Эрдоган и Зеленский провели переговоры, о чем президент Украины сообщил в Twitter.

Зеленский написал, что поблагодарил Эрдогана за поддержку позиции Украины относительно "последних провокационных решений РФ", а также за поддержку инициативы по проведению саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии.