Гордон – российским солдатам: Не стреляйте в украинцев! Путин и его банда толкают вас на кровопролитную войну

"Ребята, не стреляйте в украинцев! Вас толкает Путин и его банда на кровопролитную войну. Мы не сделали вам ничего плохого. Мы не шли на вас, не захватывали ваших территорий и не убивали ваших людей. Мы хотим дружить с россиянами, но мы хотим защищать свое. У нас пытаются забрать наше!" – обратился он к военнослужащим.

Он сказал, что высшее руководство России не отправит на войну своих детей.

"Помните, Путин, [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев, [заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев, [министр внутренних дел РФ Владимир] Колокольцев, [председатель Совета Федерации Валентина] Матвиенко и другие преступники свих детей не отправят воевать с украинцами и сами они автоматы не возьмут и не пойдут воевать, они пошлют вас. Сначала они пошлют донецких и луганских ребят в расход, на мясо, как я сказал, потом они пошлют вас. Ваши жизни их не интересуют", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что точно так же было в Советской Союзе, руководство которого никогда не интересовали жизни обычных солдат.

"Все советские вожди думали одной категорией: "Мы страна! Мы народ! Ану давай, ану в атаку!". Никогда они не думали о простых ребятах, никогда не ценили в этой стране отдельно взятую человеческую жизнь, – сказал Гордон. – Сказал [советский] маршал [Георгий] Жуков [американскому генералу, 34-му президенту США Дуайту Дэвиду] Эйзенхауэру (а тот чуть с ума не сошел от этих слов): "Ничего, бабы еще нарожают". О вас думаю точно так же. Не идете на эту войну, вас будут убивать. Убивать ребята, которые будут защищать свою Родину, свою землю. И вас будет не жалко, если вы будете в нас стрелять".

Гордон рассказал, что получает "огромное количество писем" из России, а также из оккупированных Донецка и Луганска. В эфире журналист зачитал одно из таких писем, которое получил на этой неделе из РФ.

"Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Саша, мне 21 год. Я живу в Краснодарском крае, меня сегодня призвали в армию. Четверых моих друзей уже забрали, сейчас они находятся на территории Украины, в Крыму и Донецке. Их забрали в экстренном порядке. Они по пути туда связывались со мной. Нам всем очень стыдно и страшно. Никто из нас не хочет наводить оружие на наших братьев и сестер из Украины. Нам никак не избежать службы в ВС РФ, и поэтому мы решили: что бы не случились, мы не поднимем оружие и не пойдем в атаку. Пусть мы попадем под трибунал или под обстрел. Я пишу вам в слезах, потому что не хочу умирать. Если вдруг завтра или послезавтра меня убьют свои же, хочу вам сказать следующее: спасибо вам большое за ваше творчество и просвещение, спасибо, что открываете глаза на происходящее в мире и боретесь за правда и мирное небо над всеми нами", – зачитал журналист.