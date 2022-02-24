Зеленский созывает СНБО, введут военное положение – Данилов

Он сообщил, что на заседании введут военное положение.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине.

После этого в ряде городов, в том числе в Киеве и Харькове, начали сообщать о звуках взрывов.

По данным CNN, взрывы также были в Днепре, Одессе, Запорожье, Мариуполе и Краматорске.

Заявление Путина транслировалось в тот момент, когда Совет Безопасности ООН собрался на срочное заседание. Его инициировала Украина в связи с обращением главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к Путину. Они попросила Россию помочь "в отражении агрессии" якобы со стороны Украины.