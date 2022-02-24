Россия ограничила полеты в небе вдоль границы с Украиной. Самолеты начали покидать ее пространство

Уведомление для летчиков (NOTAM) касается коридора территории, где в последние недели были сосредоточены российские силы, отметил телеканал.

NOTAM будет в силе до 18 мая.

Согласно опубликованной в специализированном Twitter-аккаунте OSINTdefender карте, созданной на основе NOTAM, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Russia has Issued a Civil Aviation NOTAM closing almost all of Eastern Ukrainian Airspace near the border with Russia No Limit or ending time is currently provided. pic.twitter.com/mLSxUN5XJ6 — OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2022

Организация Safe Airspace, которая как отметило агентство Reuters, была создана после сбития в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского самолета для предоставления авиакомпаниям информации о безопасности полетов в зонах конфликта, призвала авиакомпании прекратить полеты над любой частью Украины.

Ранее СМИ сообщили, что аэропорты Днепра, Харькова и Запорожья были закрыты до утра 24 февраля. Официально эта информация не была подтверждена.

По данным Reuters, США, Италия, Канада, Франция и Великобритания посоветовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства над восточной Украиной и Крымом, но о полном запрете пока не сообщалось. Некоторые авиакомпании, в частности, немецкая Lufthansa и нидерландская KLM, в последние недели прекратили полеты в Украину.

Ночью некоторые самолеты начали менять траектории и облетать Украину.

В частности, авиалайнер израильской компании El Al (рейс Тель-Авив – Торонто), летевший над Западной Украиной, резко развернулся и покинул воздушное пространство Украины, обратил внимание журналист Стив Лукнер, который отслеживает данные сервиса Flightradar24.

Israeli civilian airliner that was flying over western Ukraine has made a sudden turn and is leaving Ukrainian airspacehttps://t.co/Ms49c4seQv pic.twitter.com/P2mmBpLQWs — Steve Lookner (@lookner) February 24, 2022

Согласно информации Flightradar24, самолет польской авиакомпании LOT, который летел из Варшавы в Киеве, вернулся в аэропорт вылета.

Warsaw to Kyiv flight has also turned aroundhttps://t.co/VXo0pvEeUn pic.twitter.com/yWg1fvTdY3 — Steve Lookner (@lookner) February 24, 2022

Согласно данным Flightradar24, сейчас в небе над Украиной находится единственное летательное средство – стратегический разведывательный беспилотник армии США RQ-4B Global Hawk (FORTE12). Он продолжительное время летал над территорией Украины и сейчас движется к ее западной границе.

Скриншот: flightradar24.com

Информация о безопасности авиаполетов над Украиной появилось после публикаций в ряде американских СМИ, в том числе Newsweek и CNN, что 23 февраля США предупредили украинские власти, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение следующих 48 часов. Источник в Пентагоне сообщил журналистам, что операция РФ будет носить комплексный характер. Вероятно, она начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, скорее всего, произойдет ночью. По данным собеседников Newsweek, операция не ограничится наземным вторжением, она будет включать авиаудары и обстрелы крылатыми ракетами.

Издание обратило внимание, что вскоре после того, как Newsweek стало известно о прогнозах США, некоторые правительственные сайты в Украине перестали работать, что может сигнализировать о "потенциальной широкомасштабной кибератаке".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтведил вечером 23 февраля, что Россия полностью готова к вторжению в Украину и это может произойти этой ночью.