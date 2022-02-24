Россия ограничила полеты в небе вдоль границы с Украиной. Самолеты начали покидать ее пространство

Уведомление для летчиков (NOTAM) касается коридора территории, где в последние недели были сосредоточены российские силы, отметил телеканал.
NOTAM будет в силе до 18 мая.
Согласно опубликованной в специализированном Twitter-аккаунте OSINTdefender карте, созданной на основе NOTAM, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.
Russia has Issued a Civil Aviation NOTAM closing almost all of Eastern Ukrainian Airspace near the border with Russia No Limit or ending time is currently provided. pic.twitter.com/mLSxUN5XJ6— OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2022
Организация Safe Airspace, которая как отметило агентство Reuters, была создана после сбития в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского самолета для предоставления авиакомпаниям информации о безопасности полетов в зонах конфликта, призвала авиакомпании прекратить полеты над любой частью Украины.
Ранее СМИ сообщили, что аэропорты Днепра, Харькова и Запорожья были закрыты до утра 24 февраля. Официально эта информация не была подтверждена.
По данным Reuters, США, Италия, Канада, Франция и Великобритания посоветовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства над восточной Украиной и Крымом, но о полном запрете пока не сообщалось. Некоторые авиакомпании, в частности, немецкая Lufthansa и нидерландская KLM, в последние недели прекратили полеты в Украину.
Ночью некоторые самолеты начали менять траектории и облетать Украину.
В частности, авиалайнер израильской компании El Al (рейс Тель-Авив – Торонто), летевший над Западной Украиной, резко развернулся и покинул воздушное пространство Украины, обратил внимание журналист Стив Лукнер, который отслеживает данные сервиса Flightradar24.
Israeli civilian airliner that was flying over western Ukraine has made a sudden turn and is leaving Ukrainian airspacehttps://t.co/Ms49c4seQv pic.twitter.com/P2mmBpLQWs— Steve Lookner (@lookner) February 24, 2022
Согласно информации Flightradar24, самолет польской авиакомпании LOT, который летел из Варшавы в Киеве, вернулся в аэропорт вылета.
Warsaw to Kyiv flight has also turned aroundhttps://t.co/VXo0pvEeUn pic.twitter.com/yWg1fvTdY3— Steve Lookner (@lookner) February 24, 2022
Согласно данным Flightradar24, сейчас в небе над Украиной находится единственное летательное средство – стратегический разведывательный беспилотник армии США RQ-4B Global Hawk (FORTE12). Он продолжительное время летал над территорией Украины и сейчас движется к ее западной границе.
Информация о безопасности авиаполетов над Украиной появилось после публикаций в ряде американских СМИ, в том числе Newsweek и CNN, что 23 февраля США предупредили украинские власти, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение следующих 48 часов. Источник в Пентагоне сообщил журналистам, что операция РФ будет носить комплексный характер. Вероятно, она начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, скорее всего, произойдет ночью. По данным собеседников Newsweek, операция не ограничится наземным вторжением, она будет включать авиаудары и обстрелы крылатыми ракетами.
Издание обратило внимание, что вскоре после того, как Newsweek стало известно о прогнозах США, некоторые правительственные сайты в Украине перестали работать, что может сигнализировать о "потенциальной широкомасштабной кибератаке".
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтведил вечером 23 февраля, что Россия полностью готова к вторжению в Украину и это может произойти этой ночью.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы сейчас находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что Украина будет защищать себя – "стоит у нас на границе 50 тыс., 150 тыс. или 1 млн солдат любой армии". "Чтобы действительно помочь Украине, не нужно говорить, сколько их – военных, техники. Надо сказать, а сколько нас", – обратился глава государства к западным союзникам.
Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
На фоне наращивания российских военных сил на границе с 17 февраля наблюдается резкая эскалации на Донбассе, в результате которой гибнут украинские военнослужащие и мирные жители. 21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины, "независимыми республиками".
После этого решения США, Канада, Великобритания, Япония и ЕС ввели против России санкции. Западные страны подчеркнули, что в случае полномасштабного вторжения в Украину эти ограничения будут значительно усилены.
В Украине объявили о призыве резервистов и ввели чрезвычайное положение.
23 февраля стало известно, что боевики "ДНР" и "ЛНР" попросили Путина помочь "в отражении агрессии" якобы со стороны Украины. МИД Украины инициировал срочное заседание Совбеза ООН в связи с этим. В этот же день Зеленский записал специальное обращение к россиянам, в котором призвал не допустить войны. "Услышьте нас: народ Украины хочет мира! Власть Украины хочет мира. Хочет и делает все, что может. Мы не одни, это правда. Украину поддерживает множество стран. Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном праве, о праве на самоопределение, праве самим определять свое будущее, праве каждого общества на безопасность, праве каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас и для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас", – сказал он.