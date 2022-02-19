Lufthansa объявила о временном прекращении полетов в Киев и Одессу. В Мининфраструктуры решили привлечь МАУ

"Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года. Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позднее", – сказано в сообщении.

В Министерстве инфраструктуры Украины уточнили, что немецкая авиакомпания временно прекращает полеты в Киев и Одессу, рейсы во Львов и из него "сохраняются в привычном режиме".

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил сегодня в Facebook, что выход из ситуации найден, использовать собираются авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

"Решение было найдено. Итак, авиакомпания МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa Group временно не может выполнять. Кроме того, МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам", – написал он.

Найем отметил, что, согласно принятому решению, "отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться еще сегодня и завтра".

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину Lufthansa изменила график своих ночных авиарейсов в Киев.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полеты в Украину.