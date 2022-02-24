"Против Украины совершен акт киберагрессии". Госспецсвязи обнародовала рекомендации по противодействию киберугрозам

"23 февраля 2022 года произошел очередной акт киберагрессии против Украины. DDоS-атаки, которые непрерывно продолжаются с 15 февраля, сегодня значительно усилились. Были атакованы сайты Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины и других органов власти. Активизировались фишинговые атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, распространение вредоносного программного обеспечения, а также попытки проникновения в сети частного и государственного секторов и дальнейших деструктивных действий", – говорится в сообщении.

В релизе сказано, что украинские специалисты по кибербезопаности работают круглосуточно.

"Сегодняшние кибератаки уже даже не нуждаются в детальной технической атрибуции. Атакователи, особенно не скрываясь, используют для фишинговых рассылок и DDоS-атак бот-сети, которые нашими спецслужбами однозначно идентифицируются как связанные со спецслужбами страны-агрессора", – подчеркнули в госспецсвязи.

Ведомство обратилось к ІТ-службам организаций всех форм собственности и издало такие рекомендации по противостоянию киберугрозам: