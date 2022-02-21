Хакеры планируют 22 февраля атаковать государственные и банковские сайты Украины – CERT-UA

"В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. По этому сообщению усматривается, что атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua", – отмечают украинские эксперты.

Сейчас это сообщение и ветка комментариев под ним удалены.

Киберспециалисты призывают компании срочно связываться с ними при выявлении признаков кибератак или аномальных действий на информационных системах.