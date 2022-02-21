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Хакеры планируют 22 февраля атаковать государственные и банковские сайты Украины – CERT-UA

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Хакеры заявили об аренде серверов для подготовки новых атак на украинские веб-сайты
Хакеры заявили об аренде серверов для подготовки новых атак на украинские веб-сайты 
Фото: depositphotos.com

Неизвестные хакеры планируют атаковать государственные и банковские сайты Украины 22 февраля. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Raidforums, на него обратила внимание правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

"В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. По этому сообщению усматривается, что атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua", – отмечают украинские эксперты.

Сейчас это сообщение и ветка комментариев под ним удалены.

Киберспециалисты призывают компании срочно связываться с ними при выявлении признаков кибератак или аномальных действий на информационных системах.

Фото: cert.gov.ua
Фото: cert.gov.ua

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате ее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, хакеры, кибератака, кибербезопасность
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