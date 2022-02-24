Блинкен заявил, что Россия готова к вторжению в Украину

Блинкен: Я не могу указать дату или точное время, но все готово для того, чтобы Россия могла двигаться вперед Фото: EPA

Ведущий Лестер Холт спросил у дипломата, есть ли основания полагать, что российские войска могут атаковать Украину уже этой ночью.

"Да, – ответил Блинкен. – К сожалению, Россия разместила свои войска в финальной точке готовности для перехода через границу Украины на севере, востоке и юге. Выглядит так, что все готово для того, чтобы Россия начала крупную агрессию против Украины".

"Чтобы было ясно. Вы думаете, что сегодня это может произойти?" – перепросил Холт.

"Послушайте, я не могу указать дату или точное время, но все готово для того, чтобы Россия могла двигаться вперед", – сказал он.

Secretary of State Antony Blinken on the Russia-Ukraine crisis:



“Everything seems to be in place for Russia to engage in a major aggression against Ukraine,” he tells @LesterHoltNBC. pic.twitter.com/dm6afgR4wJ — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 24, 2022

Телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США сообщил, что около 80% российских сил, сосредоточенных вблизи Украины, находятся на "передовых позициях" и "готовы действовать", если будет отдан приказ о вторжении.

Чиновник сказал, что вторжение может произойти "со дня на день, и вполне возможно, что сегодня именно этот день".

Заявление Блинкена появилось после публикаций в ряде американских СМИ, в том числе Newsweek и CNN, что 23 февраля США предупредили украинские власти, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение следующих 48 часов. Источник в Пентагоне сообщил журналистам, что операция РФ будет носить комплексный характер. Вероятно, она начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, скорее всего, произойдет ночью. По данным собеседников Newsweek, операция не ограничится наземным вторжением, она будет включать авиаудары и обстрелы крылатыми ракетами.

Издание обратило внимание, что вскоре после того, как Newsweek стало известно о прогнозах США, некоторые правительственные сайты в Украине перестали работать, что может сигнализировать о "потенциальной широкомасштабной кибератаке".