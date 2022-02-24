Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине

"Принято решение о специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", – сказал Путин.
Президент РФ заявил, что в его планы "не входит оккупация украинских территорий" и они "никому и ничего не собираются навязывать силой".
Путин повторил пропагандистские штампы о "геноциде со стороны киевского режима" и заявил, что РФ будет стремиться "к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".
Обращение Путина транслировалось в тот момент, когда Совет Безопасности ООН собрался на срочное заседание. Его инициировала Украина в связи с обращением главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к Путину. Они попросила Россию помочь "в отражении агрессии" якобы со стороны Украины.
23 февраля, по данным американских СМИ, в том числе Newsweek и CNN, США предупредили украинские власти, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение следующих 48 часов. Источник в Пентагоне сообщил журналистам, что операция РФ будет носить комплексный характер. Вероятно, она начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, скорее всего, произойдет ночью. По данным собеседников Newsweek, операция не ограничится наземным вторжением, она будет включать авиаудары и обстрелы крылатыми ракетами.
Издание обратило внимание, что вскоре после того, как Newsweek стало известно о прогнозах США, некоторые правительственные сайты в Украине перестали работать. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подтвердила, что 23 февраля против Украины была совершена кибератака (на данный момент некоторые сайты, например, сайт Кабина и СБУ, по-прежнему недоступны).
Ночью президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к россиянам, в котором сообщил, что вдоль украинской границы находится около 200 тыс. российских военнослужащих. Он подчеркнул, что Украина не хочет войны и готова к переговорам, но в случае нападения будет защищаться. "Если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей – мы будем защищаться. Не наступать – защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины. А наши лица", – заявил глава государства.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Западные разведки предупреждали Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину.
На фоне наращивания российских военных сил на границе с 17 февраля наблюдается резкая эскалации на Донбассе, в результате которой гибнут украинские военнослужащие и мирные жители. 21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины, "независимыми республиками".
После этого решения США, Канада, Великобритания, Япония и ЕС ввели против России санкции. Западные страны подчеркнули, что в случае полномасштабного вторжения в Украину эти ограничения будут значительно усилены.
В Украине объявили о призыве резервистов и ввели чрезвычайное положение.