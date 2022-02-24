Жители Киева и Харькова сообщают о звуках взрывов

Информация о них начала поступать после того, как президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" на Донбассе.

Корреспондент "ГОРДОН" в Деснянском районе Киева в промежутке с 4.55 до 5.30 слышал минимум пять хлопков, похожих на взрывы.

О взрывах в Киеве и Харькове также сообщают корреспонденты американского телеканала CNN, которые сейчас работают в этих городах, и украинские политики, журналисты, артисты в соцсетях.