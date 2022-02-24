Жители Киева и Харькова сообщают о звуках взрывов

Информация о них начала поступать после того, как президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" на Донбассе.
Корреспондент "ГОРДОН" в Деснянском районе Киева в промежутке с 4.55 до 5.30 слышал минимум пять хлопков, похожих на взрывы.
О взрывах в Киеве и Харькове также сообщают корреспонденты американского телеканала CNN, которые сейчас работают в этих городах, и украинские политики, журналисты, артисты в соцсетях.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Западные разведки предупреждали Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину.
На фоне наращивания российских военных сил на границе с 17 февраля наблюдается резкая эскалации на Донбассе, в результате которой гибнут украинские военнослужащие и мирные жители. 21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины, "независимыми республиками".
После этого решения США, Канада, Великобритания, Япония и ЕС ввели против России санкции. Западные страны подчеркнули, что в случае полномасштабного вторжения в Украину эти ограничения будут значительно усилены.
23 февраля главари незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину. Они попросила Россию помочь "в отражении агрессии" якобы со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Путин записал видеообращение, в котором объявил о "специальной военной операции" в Украине.
В Украине объявили о призыве резервистов и ввели чрезвычайное положение.