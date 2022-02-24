"Нападение России на Украину безрассудное и неспровоцированное". В НАТО призвали Москву прекратить боевые действия

"Я решительно осуждаю безрассудное и неспровоцированное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу жизни многочисленных мирных жителей. В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны", – говорится в заявлении.
Генсек НАТО назвал происходящее "серьезным нарушением международного права и серьезной угрозой евроатлантической безопасности".
"Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это страшное время. НАТО сделает все возможное, чтобы защищать всех союзников", – заявил Столтенберг.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов". Он говорит о "десятках, если не сотнях", погибших украинцах.
Есть информация о начале десантной операции РФ в районах Мариуполя и Одессы.