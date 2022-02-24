В результате нового вторжения России погибли десятки, если не сотни, украинцев – МВД Украины

Геращенко пишет, что погибнуть могут "тысячи" Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook (архив)

"По территории Украины уже выпущены тысячи ракет и снарядов. Уже погибли десятки, если не сотни, украинцев. Дальше будут тысячи", – написал он.

Геращенко также в видеообращении призвал украинцев обращаться к россиянам и требовать "не молчать".