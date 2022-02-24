В результате нового вторжения России погибли десятки, если не сотни, украинцев – МВД Украины

"По территории Украины уже выпущены тысячи ракет и снарядов. Уже погибли десятки, если не сотни, украинцев. Дальше будут тысячи", – написал он.
Геращенко также в видеообращении призвал украинцев обращаться к россиянам и требовать "не молчать".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Есть информация о начале десантной операции РФ в районах Мариуполя и Одессы.