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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война

Кулеба: Пора действовать &mdash; прямо сейчас
Кулеба: Пора действовать — прямо сейчас
Фото: Юридична практика / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир остановить агрессию президента РФ. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас", – написал Кулеба.

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, Дмитрий Кулеба
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