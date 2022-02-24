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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе украинские военные сбили еще один российский вертолет и подбили два танка – Залужный

В ВСУ сообщили, что в районе Счастья уничтожили несколько танков противника
В ВСУ сообщили, что в районе Счастья уничтожили несколько танков противника
Фото: EPA (архив)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил 24 февраля в Facebook, что Россия атаковала военные объекты в разных регионах Украины.

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе [Киевской области], Озерном [Житомирской области], Кульбакино [в Николаеве], Чугуеве [Харьковской области], Краматорске [Донецкой области], Чернобаевке [Херсонской области], а также по военным объектам Вооруженных сил", – сообщил Залужный. 

Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. 

"Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Российские войска несут потери", – сообщил Залужный. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254499140178912

Около 8.00 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов и вертолет. 

Спустя почти час Залужный уточнил, что украинские военнослужащие сбили еще один российский вертолет, подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ. 

На странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook уточняется, что два танка и несколько российских грузовиков были уничтожены в районе Счастья Луганской области. 

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/290246263207372

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре и других городах. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины"

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Николаев, Донецкая область, Борисполь, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Краматорск, Киевская область, Харьковская область, агрессия, Чугуев, Житомирская область, Счастье, российская агрессия, Валерий Залужный
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