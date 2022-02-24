На Донбассе украинские военные сбили еще один российский вертолет и подбили два танка – Залужный

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе [Киевской области], Озерном [Житомирской области], Кульбакино [в Николаеве], Чугуеве [Харьковской области], Краматорске [Донецкой области], Чернобаевке [Херсонской области], а также по военным объектам Вооруженных сил", – сообщил Залужный.
Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом.
"Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Российские войска несут потери", – сообщил Залужный.
Около 8.00 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов и вертолет.
Спустя почти час Залужный уточнил, что украинские военнослужащие сбили еще один российский вертолет, подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.
На странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook уточняется, что два танка и несколько российских грузовиков были уничтожены в районе Счастья Луганской области.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.
По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре и других городах. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины".
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".