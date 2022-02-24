На Донбассе украинские военные сбили еще один российский вертолет и подбили два танка – Залужный

В ВСУ сообщили, что в районе Счастья уничтожили несколько танков противника Фото: EPA (архив)

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе [Киевской области], Озерном [Житомирской области], Кульбакино [в Николаеве], Чугуеве [Харьковской области], Краматорске [Донецкой области], Чернобаевке [Херсонской области], а также по военным объектам Вооруженных сил", – сообщил Залужный.

Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом.

"Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Российские войска несут потери", – сообщил Залужный.

Около 8.00 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов и вертолет.

Спустя почти час Залужный уточнил, что украинские военнослужащие сбили еще один российский вертолет, подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.

На странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook уточняется, что два танка и несколько российских грузовиков были уничтожены в районе Счастья Луганской области.