На Донбассе украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет – Генштаб

"Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях. Противник несет потери", – сказано в сообщении.

Перед этим Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские силы противовоздушной обороны на Донбассе сбили, по предварительной информации, российский бомбардировщик Су-24.

В ВСУ призвали сохранять спокойствие.

"Ситуация остается контролируемой", – подчеркнули украинские военные.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничным отрядам.

"Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами будем я, СНБО, Кабинет Министров. Без паники. Мы сильны, мы готовы ко всему, мы победим всех", – обратился глава государства к украинцам.

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но держать готовыми "тревожные чемоданчики".