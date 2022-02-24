В Киеве зафиксировали воздушную угрозу, после звуков сирены нужно спускаться в укрытия – КГГА

КГГА опубликовала ссылку на карту с адресами укрытий.

По данным CNN, в некоторых районах Киева около 7.00 были слышны звуки сирены воздушной тревоги.

Корреспондент издания "ГОРДОН" в Деснянском районе Киеве звуков сирены не слышал.

К киевлянам обратился мэр Виталий Кличко, он призвал не паниковать. "Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища", – написал он в Facebook.

В МВД Украины тоже посоветовали гражданам приготовь "тревожный чемоданчик". Министерство образования и науки Украины публиковало инфографику, что может в него входить.

Скриншот: mon.gov.ua