Кличко призвал киевлян не паниковать и держать наготове "тревожный чемоданчик"

"Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. [...] Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища", – написал он.
Мэр призвал граждан, не задействованных в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставаться дома.
"Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны выстоять", – заявил Кличко.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.