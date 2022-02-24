Кличко призвал киевлян не паниковать и держать наготове "тревожный чемоданчик"

"Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. [...] Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища", – написал он.

Мэр призвал граждан, не задействованных в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставаться дома.

"Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны выстоять", – заявил Кличко.