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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МВД посоветовали украинцам до оповещения сирены находиться дома, но приготовить "тревожные чемоданчики"

В МВД посоветовали оставаться дома до звуков сирен
В МВД посоветовали оставаться дома до звуков сирен
Фото: depositphotos.com

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но держать готовыми "тревожные чемоданчики".

"Пока сирены нет, пусть граждане находятся дома. Для своего успокоения пусть сейчас зайдут на сайт ГСЧС, там прописаны инструкции. Там прописано, что надо делать после того, как услышали сигнал оповещения. И пусть проверят "тревожный чемоданчик", у всех ли он собран и все ли вещи там есть",  сказала пресс-секретарь МВД Елена Матвеева в комментарии УНИАН утром 24 февраля.

В Министерстве внутренних дел "Радіо Свобода" сообщили, что после звуковой сирены нужно включить телевидение, радио или открыть информационные сайты, где могут появиться инструкции. 

После звуковой сирены возможны три варианта развития событий, рассказали в МВД:

  • оставаться дома,
  • спускаться в ближайшее укрытие,
  • эвакуироваться.

Эвакуацию населения проводят при возникновении угрозы вооруженных конфликтов из районов боевых действий в безопасные районы. Решение о проведении эвакуации принимает Кабинет Министров на основании указа президента о введении военного положения.

Министерство образования и науки Украины публиковало инфографику, что может входить в "тревожный чемоданчик". 

Скриншот: mon.gov.ua
Скриншот: mon.gov.ua

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град". 

Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что президент Украины созывает срочное заседание СНБО, чтобы ввести военное положение

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, МВД, Украина, эвакуация, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе
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