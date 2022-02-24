В МВД посоветовали украинцам до оповещения сирены находиться дома, но приготовить "тревожные чемоданчики"

"Пока сирены нет, пусть граждане находятся дома. Для своего успокоения пусть сейчас зайдут на сайт ГСЧС, там прописаны инструкции. Там прописано, что надо делать после того, как услышали сигнал оповещения. И пусть проверят "тревожный чемоданчик", у всех ли он собран и все ли вещи там есть", – сказала пресс-секретарь МВД Елена Матвеева в комментарии УНИАН утром 24 февраля.

В Министерстве внутренних дел "Радіо Свобода" сообщили, что после звуковой сирены нужно включить телевидение, радио или открыть информационные сайты, где могут появиться инструкции.

После звуковой сирены возможны три варианта развития событий, рассказали в МВД:

оставаться дома,

спускаться в ближайшее укрытие,

эвакуироваться.

Эвакуацию населения проводят при возникновении угрозы вооруженных конфликтов из районов боевых действий в безопасные районы. Решение о проведении эвакуации принимает Кабинет Министров на основании указа президента о введении военного положения.

Министерство образования и науки Украины публиковало инфографику, что может входить в "тревожный чемоданчик".

Скриншот: mon.gov.ua