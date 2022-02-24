Россия атаковала Украину в пяти областях, в том числе со стороны Беларуси и оккупированного Крыма – ГПСУ

Пограничники вместе с ВСУ и Нацгвардией ведут бой по войскам агрессора Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", – говорится в сообщении.

Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, сообщили пограничники.

"Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу", – добавили в ГПСУ, уточнив, что информация о раненных пограничниках сейчас уточняется.