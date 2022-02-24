Россия атаковала Украину в пяти областях, в том числе со стороны Беларуси и оккупированного Крыма – ГПСУ

"Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", – говорится в сообщении.
Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, сообщили пограничники.
"Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу", – добавили в ГПСУ, уточнив, что информация о раненных пограничниках сейчас уточняется.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов". Он говорит о "десятках, если не сотнях", погибших украинцах.
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские войска держат оборону и призвал граждан по возможности оставаться дома.