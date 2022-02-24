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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада проголосовала за введение военного положения в Украине

За введение военного положения проголосовали 300 нардепов
За введение военного положения проголосовали 300 нардепов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение военного положения. За решение проголосовали 300 парламентариев, трансляцию из зала парламента вел нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Гончаренко показал результат голосования по фракциям. 

Скриншот: Алексей Гончаренко / YouTube
Скриншот: Алексей Гончаренко / YouTube

Против не голосовал никто. 

Принятие решения в Раде приветствовали криками "Слава Украине! Героям слава!". 

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Гончаренко, военное положение, война в Украине, война на Донбассе
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