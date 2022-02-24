ГСЧС Украины сообщает о потере двух сел в Луганской области

"Оперативная информация о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 7.00. [...] Захвачены села Городище и Меловое Луганской области", – говорится в сообщении.
В ГСЧС также отметили, что в Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой и Киевской областях после российских обстрелов начались пожары, а в Луцке "взорвана телебашня".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.