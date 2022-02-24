ГСЧС Украины сообщает о потере двух сел в Луганской области

"Оперативная информация о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 7.00. [...] Захвачены села Городище и Меловое Луганской области", – говорится в сообщении.

В ГСЧС также отметили, что в Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой и Киевской областях после российских обстрелов начались пожары, а в Луцке "взорвана телебашня".