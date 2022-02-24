Зеленский пообещал обращаться к украинцам каждый час, призвал не поддаваться панике и помогать военным

"Сегодня Россия начала вторжение в Украину. [Президент РФ Владимир] Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство. Все то, что мы строили, ради чего живем, сказал Зеленский. – Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле: не поддаемся панике, делаем все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины!".

Отдельно он обратился к украинским военнослужащим.

"Обращаюсь ко всем украинцам, в первую очередь к украинским военным, которые уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор. Мы знаем силу Вооруженных сил Украины. Вы мужественные, несокрушимые, потому что вы – украинцы", – сказал Зеленский.

Президент пообещал каждый час сообщать актуальную информацию о происходящем.

"Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников", – подчеркнул глава государства.







