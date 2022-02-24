Зеленский пообещал обращаться к украинцам каждый час, призвал не поддаваться панике и помогать военным

"Сегодня Россия начала вторжение в Украину. [Президент РФ Владимир] Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство. Все то, что мы строили, ради чего живем, сказал Зеленский. – Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле: не поддаемся панике, делаем все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины!".
Отдельно он обратился к украинским военнослужащим.
"Обращаюсь ко всем украинцам, в первую очередь к украинским военным, которые уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор. Мы знаем силу Вооруженных сил Украины. Вы мужественные, несокрушимые, потому что вы – украинцы", – сказал Зеленский.
Президент пообещал каждый час сообщать актуальную информацию о происходящем.
"Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников", – подчеркнул глава государства.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.
По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".