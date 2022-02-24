Украина закрыла воздушное пространство

На какой срок введены ограничения для гражданской авиации, не сообщается Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что воздушное пространство было закрыто "из-за высоких рисков".

"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) ОГВД Украины – согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные меры о закрытии воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", – говорится в сообщении.

В "Украерорусі" добавили, что предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается.

На какой срок введены ограничения для гражданской авиации, не сообщается.

В компании отметили, что все изменения по использованию воздушного пространства Украины сообщат дополнительно.

Издание ZN.UA сообщало, что аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыты до утра 24 февраля.

"Международные аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыты на прием и отправку рейсов с 20.35 23 февраля по 8.35 24 февраля по киевскому времени. Полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом", – сообщало издание.