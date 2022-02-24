Украина вернула под свой контроль Мариуполь и Счастье, военные сбили седьмой самолет РФ

"В Черниговской области противник был остановлен. Трудные бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил. На объездной дороге города Харькова сожжено четыре танка оккупантов. Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области украинские военные сбили еще один самолет военно-космических сил России, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области. Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Захватчики продолжают нести потери", – отметили в ООС.